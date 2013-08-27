اليوم.. قرعة السياحة لاختيار 29 ألفا لأداء الحج من بين 182 ألف متقدم

إيهاب عبد العال: 65% من تأشيرات الحج لهذا العام مخصصة للبسطاء وغير القادرين

كتب : عبده أبوغنيمة الثلاثاء 27-08-2013 12:01

تجرى اليوم بمركز معلومات مجلس الوزراء قرعة الحج السياحي، لاختيار 29 ألفا و600 مواطن من بين نحو 182 ألفا تقدموا للحصول على فرصة الحج.

وقال إيهاب عبدالعال أمين صندوق الغرفة، إن السياحة راعت هذا العام الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب المصري، وخصصت نحو 65% من حصة الحج للبسطاء وغير القادرين، موضحا أن هناك 5 مستويات للحج السياحي، احتل المستوى البري العدد الأكبر في عدد المتقدمين بنحو 81 ألفا و600 متقدم، والنسبة المخصصة لهذا المستوى تبلغ عشرة آلاف و400 تأشيرة، فيما جاء المستوى الاقتصادي في المركز الثاني بنحو 50 ألفا و800 متقدم، والمقرر له خمسة آلاف و600 تأشيرة، ومستوى الـ3 نجوم 17 ألفا و400 متقدم، والمخصص له ثلاثة آلاف و200 تأشيرة، أما مستوى الـ4 نجوم والفاخر فبلغ عدد المتقدمين لهما 32 ألفا و600، فيما يبلغ عدد التأشيرات عشرة آلاف و400.

وأضاف عبدالعال في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المهلة التي أعطتها الوزارة والغرفة للشركات التي تقدمت بأسماء مزيفة انتهت أمس، وسيتم توقيع عقوبات على الشركات المخالفة قد تصل إلى إلغاء حصتها في الحج هذا العام، مشيرا إلى وجود نحو 35 ألف اسم مزيف من بين 50 ألفا تقدموا خلال الأسبوع الأخير، منوها بأنه ستكون هناك تعليمات ونصائح للحجاج ممن تم اختيارهم قبل السفر، بعدم التحدث في السياسة لما في ذلك من آثار سلبية قد تؤدي إلى إفساد الفريضة.