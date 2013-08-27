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نجمات هوليوود بأزياء العارضات... من الأجمل؟

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نجمات هوليوود بأزياء العارضات... من الأجمل؟ نجمات هوليوود بأزياء العارضات... من الأجمل؟

تخطف نجمات هوليوود أجمل الأزياء من على منصَّات العروض العالميَّة بعد أن نشاهدها تزيِّن أجسام العارضات الرشيقة، وقد تختار النَّجمة أن تُضيف أو تُنقص من ما تراه يُعرض، وهنا تنفرد كلُّ نجمة بأسلوبها الشخصيّ و"ستايلها" الخاص.

في هذا الموضوع أردنا أن نعرض مقارنة سريعة بين النَّجمات والعارضات نستخدم فيها إطلالات النَّجمات في هذا الشَّهر.
ومن الإطلالات التي لفتتنا في الصُّور أعلاه إطلالة النَّجمة "Zhang Ziyi" بفستان من "Chanel "، حيث اختارت أن تضيف الحزام على الرُّغم من أنَّه لا يتناسب مع قصَّة الفستان، وكذلك النَّجمة "Rita Ora" التي أضافت حزامًا ذهبيًّا ملفتًا لتعطي إطلالتها مظهرًا عصريًّا جريئًا، وقد أُعجبنا بإطلالة الممثِّلة "Lily Collins" بفستان أسود قصير لتنسِّقه مع حذاء جميل بطبعة جلد النمر.

شاهدي الصُّور وأخبرينا من تفوَّق برأيك ... عارضات الأزياء أم نجمات هوليوود؟

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