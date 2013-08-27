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مصمم الأحذية Manolo Blahnik إلى أسبوع لندن للموضة

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مصمم الأحذية Manolo Blahnik إلى أسبوع لندن للموضة مصمم الأحذية Manolo Blahnik إلى أسبوع لندن للموضة

اشتهر المصمم الإسبانيّ Manolo Blahnik بصناعته لأحذية جميلة بتصاميم أخَّاذة خطفت أنظار نجمات العالم، وأصبحت من الأحذية المفضَّلة لديهن.
وقد أُعلن مؤخرًا أنَّ المصمم Manolo Blahnik سيطلق مجموعته القادمة خلال الجدول الرسميّ في أسبوع الموضة في لندن المقام في الفترة ما بين 13- 17 سبتمبر في ثالث يوم تحديدًا ليصاحب أجمل العروض لدور الأزياء اللندنيَّة، مثل: Mulberry، و Jonathan Saunders، و Mary Katrantzou ، ومصممة الأحذية Sophia Webster.
لم يكن هذا التَّعاون الأول بين المصمم السبعينيّ ومجلس الموضة البريطانيّ، حيث تسلَّم المصمم جائزة للإنجاز المتميِّز في عام 2012م، ولكنَّها المرَّة الأولى التي يعرض فيها مجموعته رسميًّا خلال أيام أسبوع الموضة.
شاهدي تصاميم Manolo Blahnik الجميلة في الصُّور، وانتظري معنا ما سيقدِّمه خلال أيام أسبوع الموضة اللندنيّ.

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سيدتي