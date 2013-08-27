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مورينيو: روني أمامه 48 ساعة لاتخاذ قراره بشأن تشيلسي

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مورينيو: روني أمامه 48 ساعة لاتخاذ قراره بشأن تشيلسي مورينيو: روني أمامه 48 ساعة لاتخاذ قراره بشأن تشيلسي

لندن، (إفي): أمهل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، مهاجم مانشستر يونايتد وين روني 48 ساعة لتقرير إذا ما كان سينتقل إلى "البلوز".

وقال مورينيو في تصريحات صحفية نقلتها (بي بي سي) "بشكل أو بآخر عليه تقرير إذا ما كان سيرحل أو يرغب في البقاء".

ورفض مانشستر يونايتد عرضين من تشيلسي لشراء روني (27 عاما) في الوقت الذي يؤكد فيه المدير الفني للفريق، ديفيد مويس، رفضه لرحيل اللاعب الذي سجل 156 هدفا في الدوري الإنجليزي منذ 2002.

وكان روني قد صرح بأنه يشعر بـ"الضيق" و"الارتباك" بخصوص الدور الذي يلعبه مع الشياطين الحمر.

وصرح مورينيو "الشخص الذي بدأ هذه القصة عليه أن ينهيها، سيكون أمرا جيدا للجميع"، في إشارة إلى أن تصريحات روني هي التي دفعت تشيلسي للتحرك.

وأضاف المدرب "مدرب مثلي في ناد مثل تشيلسي لسنا أغبياء بالشكل الذي يسمح لنا بالتركيز في لاعب لا يرغب في الرحيل، لذا هناك 48 ساعة لاتخاذ القرار".

يشار إلى أن الكاميروني صمويل إيتو لاعب آنجي محج قلعة الروسي يعد الخيار الثاني للمدرب البرتغالي إذا ما فشل في التعاقد مع روني.

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