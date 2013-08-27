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وليد المعلم: أي ضربة عسكرية غربية على سوريا ستخدم مصالح إسرائيل والقاعدة

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وليد المعلم: أي ضربة عسكرية غربية على سوريا ستخدم مصالح إسرائيل والقاعدة وليد المعلم: أي ضربة عسكرية غربية على سوريا ستخدم مصالح إسرائيل والقاعدة

كتب : أ ف ب منذ 30 دقيقة

اعتبر وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، اليوم، أن أي ضربة عسكرية غربية محتملة ضد بلاده ستخدم مصالح إسرائيل وتنظيم القاعدة.

وقال المعلم، في مؤتمر صحفي في دمشق، "أنا أعرف أن أي شيء يتحرك في هذه المنطقة يجب أن يخدم مصالح إسرائيل، وبالتالي فإن مثل هذا العدوان يجب أن يخدم أولًا مصالح إسرائيل".

وأضاف الوزير السوري، "ثانيًا سيخدم بدون شك الجهد العسكري الذي تقوم به جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة في سوريا. إذًا الولايات المتحدة وحلفاؤها يقومون بجهد حربي ضد سوريا لخدمة إسرائيل أولًا، وخدمة جبهة النصرة في سوريا ثانيًا".

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