جامعة المنوفية: لا استثناءات لأبناء العاملين والأساتذة فى القبول بالأقسام

قرر مجلس جامعة المنوفية فى أول جلسة له برئاسة الدكتور صبحى غنيم رئيس الجامعة المنتخب الرفض القاطع لعودة الاستثناءات لأبناء العاملين أو الأساتذة بالجامعة فى القبول بالأقسام بالكليات المختلفة ،مؤكدا على أن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وقاعدة العدالة والمساواة بين الطلاب .

وشدد رئيس الجامعة على أنه من غير المعقول بعد ثورتى يناير ويونيو أن يكون هناك تمييز لصالح فئة من الطلاب حتى لو كانوا أبناء لأساتذة أو عاملين بالجامعة ،وأن تلك السياسة ولت إلى غير رجعة ولا مجال لأي استثناءات داخل الجامعة.

كما وافق مجلس الجامعة على وضع ضوابط جديدة لحصول أعضاء هيئة التدريس على إجازات لرعاية المريض منها أن يكون المريض المطلوب رعايته من الدرجة الأولى للمتقدم ،وأن تمنح الإجازة لمدة 6 أشهر ثم تجدد مرة أخرى مع تقديم شهادة تحركات من مجمع التحرير بالقاهرة أو إدارة الجوازات ، صرح بذلك الدكتور رفعت البدرى المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة.