القوى السياسية بدمياط تستنكر إهانة "أردوغان" لـ"شيخ الأزهر" وتدين التدخل التركي في الشأن المصري

كتب : سهاد الخضري منذ 6 دقائق

استنكرت القوى السياسية بدمياط الإهانة التى يجهها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردوغان لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مطالبين إياه بعدم التطاول على قامة إسلامية ومصرية رفيعة مثل شيخ الأزهر، والانشغال بالقضاء على الدعارة المنتشرة بتركيا بدلًا من دعم الإرهاب الدولي.

تساءل محمد جمعة الموافي، نائب رئيس شباب حزب الوفد بدمياط، "كيف لـ(أردوغان) راعي الإرهاب وأحد من يرخصون الدعارة في بلادهم ويصرحون بالخمور علنًا أن يتطاول على مؤسسة الأزهر الأولى في العالم؟، كفاك حماقة يا أردوغان وتجنب غضبة الشعب المصري الذي لا يرحم".

واعتبر نبيل الحفناوي، عضو التيار الشعبي بدمياط، إهانة شيخ الأزهر إهانة للمسلمين جميعاً وليست لمصر وحدها، مطالبًا الخارجية المصرية باتخاذ موقف حازم اتجاه أوردوغان الذي يشغل باله بمصر أكثر من انشغاله بتركيا".