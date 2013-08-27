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الاتحاد الأوروبي يسعى لحظر بيع سجائر النعناع

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الاتحاد الأوروبي يسعى لحظر بيع سجائر النعناع الاتحاد الأوروبي يسعى لحظر بيع سجائر النعناع

كتب : أ ش أ الثلاثاء 27-08-2013 11:28

أثار مسؤولون بالاتحاد الأوروبي موجة من الغضب، بعد الإعلان عن خطط لحظر بيع علب السجائر الصغيرة التي تحتوي الواحدة منها على عشر سجائر.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أنه من المتوقع أن يشمل الحظر أيضا السجائر بنكهة النعناع والسجائر الخفيفة التي تعرف باسم "سليم"، وذلك في محاولة من الاتحاد لجعل التدخين أمرا أقل جاذبية بالنسبة للشباب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشروط المثيرة للجدل ستضع الاتحاد الأوروبي في صدام مع العديد من الحكومات في القارة، إلى جانب ملايين المدخنين ورواد صناعة السجائر، لاسيما داخل بريطانيا، حيث يدعم هؤلاء بشدة الحملة الرامية إلى إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وترى شركات السجائر أن هذا القرار سيجبر المدخنين على اللجوء إلى السوق السوداء، ما سيكبِّد وزارة الخزانة خسائر في عائدات الضرائب.

وقالت إحدى كبرى شركات السجائر الدولية إن القوانين المقترحة ستؤثر على أكثر من 50% من مبيعات علب السجائر في بريطانيا.

وسيناقش البرلمان الأوروبي القوانين الجديدة الخاصة بمبيعات السجائر، التي تهدف إلى خفض عدد حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالتبغ في أوروبا، التي تبلغ 700 ألف حالة سنويا، في العاشر من سبتمبر المقبل، وقد تبدأ في دخول حيز التنفيذ مطلع عام 2016.

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