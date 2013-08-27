ملثمون يسرقون لوحات شهيرة من متحف بوسط روسيا

كتب : أ ش أ الثلاثاء 27-08-2013 11:28

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن مجموعة من اللصوص الملثمين سرقوا مجموعة كبيرة من اللوحات التي رسمها أشهر الفنانين الروس في القرنين التاسع عشر والعشرين من متحف محلي بوسط روسيا.

وأشارت الوزارة إلى أن ثلاثة رجال ملثمين اقتحموا متحف التاريخ والفنون بمدينة فيازنيكي الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة موسكو مساء الأحد الماضي، وقيدوا الحارس الموجود هناك ثم سرقوا مجموعة من اللوحات لإيفان شيشكين وقسطنطين كوروفين وستانيسلاف زوكوفسكي.

ولم تحدد الوزارة، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بالضبط اللوحات التي سرقت أو عددها. وقد بدأ التحقيق في الجريمة.

كانت لوحة شيشكين بعنوان "الغسق" قد بيعت في يونيو الماضي في مزاد علني مقابل 3.3 مليون دولار، وهو أعلى سعر تباع به لوحة للفنان حتى الآن.