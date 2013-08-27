الإرشاد الأكاديمي للمستجدين في جامعة أبوظبي يبدأ غدا

تنطلق غداً فعاليات الإرشاد الأكاديمي في جامعة أبوظبي، حيث ستوجه في البداية للطلبة المستجدين في برامج الماجستير، في حين سيتم عقدها في اليوم التالي (الخميس) للطلاب والطالبات المستجدين والمسجلين للدراسة في برامج البكالوريوس خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2013 - 2014، حيث تنظم الجامعة عددا من اللقاءات الإرشادية لتعريف الطلاب والطالبات بطبيعة الدراسة في الجامعة.

والبرامج الدراسية المطروحة في البكالوريوس والماجستير من خلال كلياتها الأربع والتي تشمل كلية الآداب والعلوم، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الهندسة وعلوم الحاسب الآلي، وكلية الجامعة، وتطرح الجامعة من خلال كلياتها ما يزيد عن 25 برنامجا في البكالوريوس و8 برامج في الماجستير بالإضافة إلى برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال، في حين أن الدراسة ستبدأ في الاول من سبتمبر المقبل وتستمر إلى نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 15 ديسمبر المقبل.

وأكد الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي، اهتمام الجامعة باستعدادات استقبال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2013 - 2014، حيث تم خلال العطلة الصيفية تحديث وتطوير وصيانة القاعات الدراسية ومختلف المختبرات العلمية المزودة بأحدث الأجهزة التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات المسجلين للدراسة في مختلف البرامج التي تطرحها الجامعة.

حيث يتم طرح واعداد تلك البرامج بعد دراسات دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل من المخرجات التعليمية لهذه البرامج، لافتاً إلى ان الجامعة ستطرح أيضاً خلال العام الأكاديمي الجديد نخبة من التخصصات الجديدة في برامج البكالوريوس والماجستير .

والتي ستمثل إضافة نوعية لما تطرحه الجامعة من تخصصات دراسية، وتشمل البرامج الجديدة، ماجستير العلوم في الهندسة المدنية، بكالوريوس الآداب في إدارة الثقافة والتراث، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية، ماجستير العلوم في الهندسة المدنية وماجستير إدارة المشاريع، وغيرها من المجالات التي تهدف إلى توفير كوادر وطنية متخصصة لخدمة المسيرة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم أن فعاليات الإرشاد الأكاديمي للطلاب والطالبات المستجدين والمسجلين للدراسة في فرعي الجامعة بأبوظبي والعين تتضمن العديد من اللقاءات الإرشادية والتعريفية والتي تهدف إلى تعريف الطلاب بمختلف الخدمات التي تقدمها لهم جامعة أبوظبي وحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى تعرفهم على اللوائح التنظيمية لقيد وقبول الطلبة، وميثاق الشرف الأكاديمي الذي تعمل به الجامعة، ومختلف الأنشطة والفعاليات اللاصفية التي تنظمها الجامعة من خلال مكتب الأنشطة والتطوير الطلابي والأندية الطلابية المتنوعة التي تضمها الجامعة بفرعيها.