حرق مقر الحرية والعدالة بدمياط بعد اشتباكات بين الإخوان والأهالى

شهدت قرية كفر المياسرة بمركز الزرقا فى دمياط، وقائع اشتباكات عنيفة مساء أمس بين عدد من الأخوان السملمين وأهالي القرية، بعد قيام مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مسيرة بالملابس السوداء تهتف هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة فتصدى لهم اهالى القرية لمنعهم من استكمال المسيرة حتى قام احد أعضاء الجماعة يدعى “حازم .ا” بالاعتداء بالضرب على المواطن عماد مطاوع عضو القوى الثورية بالقرية والذي قام بتحرير محضر بالواقعة أمام العقيد ايمن النفراوى نائب مأمور مركز الزرقا تحت رقم 10/283.

الأمر الذي أثار غضب الأهالي وقم عدد من أبناء القرية بحرق مقر حزب الحرية والعدالة بالقرية وتكسير محتوياته.