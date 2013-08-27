محافظة أسوان تطرح مشروع النظافة للقطاع الخاص

أعلن اللواء مصطفي يسري محافظ اسوان عن طرح مشروع النظافة التابع للمحافظة علي القطاع الخاص لإدارته من أجل إعادة الوجه الحضاري لمدينة أسوان من خلال تطوير الأداء فيه، وخاصة أن المشروع مدعوم بالعمالة المهنية المدربة وايضاً بمعدات عددها 200 معده تشمل سيارات مكبس و أوناش ولودر و سيارات حمولة 10 طن، 40 طن وقرب صغير و تروسيكل و جرار زراعي و سيارات رش مياه ولنش بحري وملابس نظافة للعاملين.

الجدير بالذكر ان مشروع النظافة باسوان كانت تديره شركة خاصة ثم تم الغاء التعاقد معها فى عهد المحافظ مصطفى السيد وتم اسناد المشروع الى مجلس مدينة اسوان الا ان مستوى النظافة بالمدينة فى تراجع منذ انهاء عقد الشركة الخاصة.