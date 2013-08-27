الأمن يطلق سراح مختطَف داخل بحيرة المنزلة ببورسعيد بعد مطارة المتهمين

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الطرق الدولي الساحلي من إطلاق سراح صياد كان قد طُلب فدية 200 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

وتصادف أثناء مرور الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الدولي الساحلي دائرة قسم الزهور تناهى الى سمعهم صوت إطلاق أعيرة نارية واستغاثة قادمة من ناحية بحيرة المنزلة، فتوجهت القوات على الفور وتبين قيام بعض الأشقياء باختطاف عادل نبيل البدرى – سن 27- صياد ومقيم شطا – مركز دمياط وذلك من منطقة الحجارة _ دمياط حتى وصلوا بة نطاق محافظة بورسعيد .

و بإبلاغ اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد امر على الفور بالدفع بقوات المسطحات المائية مستخدمين عدد من اللنشات المائية مدعومة بمجموعات من قوات الامن …كما تم الدفع بقوات اضافية على الطريق لإحكام السيطرة .بينما قام الخاطفين بإطلاق أعيره ناريه صوب القوات . وتمكنت القوات من التعامل معهم وإحكام السيطرة الأمنية وتأمين سلامة المخطوف الذى تمكن من الهرب منهم واصطحبته القوات .

تمكنت القوات من ضبط أحد المتهمين ويدعى محمد عبده محمد عبدالعال الملهاط وشهرته “بن حياة” سن 25- عاطل ومقيم ألمطريه دقهليه . – بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه بالاشتراك مع اخرين “تم تحديدهم” وذلك مقابل فديه قدرها “200 ألف جنيه” – تحرر عن الواقعه المحضر رقم 4630 جنح قسم الزهور، وجارى العرض على النيابه العامه .

> وفى وقت لاحق حضر المواطنأحمد أمير حمزة أبو رجب – سن 16 – صياد ومقيم الشيخ ضرغام مركز شطا دمياط، وتعرف على المتهم سالف الذكر وقرر أنه أحد المشاركين فى واقعة اختطافه وإعادته مقابل مبلغ مالى قدره “70 ألف جنيه” والمحرر عنها المحضر رقم 4512 ادارى مركز دمياط لسنة 2013 .

أضافت التحريات الى قيام المتهمين سالفى الذكر بارتكاب واقة المحضر رقم 3137 ادارى مركز ألمنزله لسنة 2013 عن بلاغ خطف المواطن محمود فوزى رمضان السعيد الزينى – مقيم بناحية ليسه الجماليه دقهليه، وإعادته مقابل مبلغ مالي قدره “10 ألاف جنيه . جاري تحديد باقي أسماء المتهمين . وتحرر محضر و باشرت نيابة الزهور التحقيقات.