ضبط شخصين بالزيتون بحوزتهما كروت ذاكرة إلكترونية توضح كيفية التعامل مع القنابل

ضبطت مباحث الزيتون شخصين قاما بخرق قرار حظر التجوال وبحوزتهما سلاح أبيض ورادع شخصى وبطاقات ذاكرة تحتوى على معلومات عن كيفية التعامل مع المتفجرات وتصنيع القنابل .

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزيتون أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بتقاطع شارعى محمد بخيت وسليم الأول بدائرة القسم ، من ضبط ، المدعو (السيد . م . م) سن 36 ، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة .. وبحوزته ( رادع شخصى ) ، و المدعو (أحمد . د . س) ، سن 22 ، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة .. وبحوزته ( سلاح أبيض عبارة عن سكين ) .

وكان ذلك حال إستقلالهما الدراجة البخارية رقم ( ب أ م 874 مصر – ملك وقيادة الثانى ) وقيامهما بخرق حظر التجوال .. وضبط بحوزتهما ، عدد ( 3 ) بطاقة ذاكرة كمبيوتر ( فلاش ميمورى ) تحتوى على معلومات عن كيفية التعامل مع المتفجرات وتصنيع القنابل .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.