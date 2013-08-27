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القوى السياسية بالبحيرة تتهم "الجزيرة" بـ"الخيانة" بعد عرضها فيديو "البلتاجي"

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القوى السياسية بالبحيرة تتهم "الجزيرة" بـ"الخيانة" بعد عرضها فيديو "البلتاجي" القوى السياسية بالبحيرة تتهم "الجزيرة" بـ"الخيانة" بعد عرضها فيديو "البلتاجي"

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 36 دقيقة

اتهمت القوى السياسية والشعبية وبعض الحركات الثورية بمحافظة البحيرة، قناة "الجزيرة" بالتستر على الإرهابيين الفارين من العدالة، مطالبين المصرية برفع دعوى قضائية لملاحقة قيادات القناة التي تتبع دولة قطر، ومتهمين إياها بالخيانة والتحريض على إثارة الفوضى والشغب ومحاولة تقسييم من خلال عرض الأحداث الكاذبة من خلال تيار إرهابي متطرف خرج عليه الشعب المصري لنبذه من بينه.

يأتي هذا بعد عرض قناة "الجزيرة مباشر مصر"، للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، والذي تحدث فيه عن إجبار أهالي الضحايا بالتوقيع على مذكرة الطب الشرعي التي تفيد قتلهم أنفسهم، متهمًا وزارة الداخلية بحرق الجثث أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية"، كما وجه البلتاجي خلال حديثه اتهامات للجيش، قائلًا "إن الجيش لم يكتفِ بقتل شعبه بل قام بقتل جنوده"، مشيرًا إلى مقتل 25 جنديًا في رفح، مضيفًا "أن نابليون عندما اقتحم الجامع الأزهر لم يفعل مثلما فعله قيادات الجيش"، واستنكر البلتاجي وقوف الدول العربية إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب، واصفًا ثورة 30 يونيو بـ"الفوتوشوب".

وقال عادل محلاب، منسق حركة شباب الثورة العربية بالبحيرة، "بات موقف قناة (الجزيرة) واضح بعد نشر هذا الفيديو"، متسائلًا عن كيفية وصول البلتاجي لقناة الجزيرة ومدى المعلومات الموجودة لدى إدارة الجزيرة عن قيادات الإخوان الهاربين، قائلًا إن "هذا الفيديو دليل إثبات الخيانة على قناة الجزيرة"، مؤكدًا أن ظهور البلتاجي على قناة "الجزيرة" في الوقت الذي تبحث الداخلية عنه أتى بنتيجة سلبية عليه بعد تأكد المواطنين المخدوعين في قناة الجزيرة صحة خيانتها للشعب المصري ومدى تواطئها مع جماعة إرهابية تسعى لحرق مصر في مقابل الحصول على السلطة، مطالبًا الحكومة المصرية بالتصعيد ضد هذه القناة التي باتت تهدد الأمن المصري.

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