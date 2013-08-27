الأثار: استعادة 3 قطع أثرية من مسروقات المخزن المتحفي بمنطقة ميت رهينة

تمكنت وزارة الدولة لشئون الآثار من استعادة ثلاث قطع أثرية من مسروقات المخزن المتحفى بمنطقة ميت رهينة الأثرية بسقارة والتى سرقت فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

صرح بذلك الدكتور محمد إبراهيم على وزير الآثار ، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار عثر على كيس بلاستيك فى احدى الحفر بمنطقة الهيش والحلفا المجاورة للمنطقة الأثرية وداخله القطع المسروقة ، بالإضافة إلى 4 قطع أثرية أخرى من المرجح أن تكون نتيجة الحفر خلسة.

ومن جانبه ، قال عادل حسين رئيس قطاع الآثار المصرية إن القطع الثلاث المستعادة للمخزن المتحفى بميت رهينة عبارة عن طبق من الفخار مهشم الحواف يحمل رقم 3952 ، وإناء من الفخار الأحمر بارتفاع 17 سم قطر الفوهه 5ر5 سم يحمل رقم 3873 ، وإناء من الالباستر أسطوانى الشكل ذو قاعدة مستديرة يحمل رقم 3985 ، مشيرا إلى أن هذه القطع الثلاث محرر بشأنها القضية رقم 4035 لسنة 2011 جنح البدرشين .

فيما اوضح الدكتور احمد جبر مدير عام أثار ميت رهينة أن باقى القطع يحتمل أن تكون ناتج حفر خلسة وهى إناء من الفخار دائرى الشكل له فوهه مستديرة بمقاس ( 14 فى 5ر3 سم ) ، وإناء من الفخار أسطوانى الشكل له فوهه مستديرة به كسر بأحد الجوانب ( 19 فى 2سم ) ، وإناء من الفخار الأحمر به رسم يمثل احد الإلهة إسطوانى الشكل له فوهه دائرية بمقاس ( 8 فى 5ر2 سم ) ، وطبق من الحجر الجيرى دائرى الشكل بمقاس (7 فى 5ر1 سم ) ،و تعود تلك القطع إلى العصر المتأخر وبداية العصر اليونانى الرومانى .

أ ش أ