بالصور..وزراء “التنمية المحلية والبيئة والشباب” يتفقدون “رابعة”‎

قام كل من وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب ووزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز ووزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر وقام بمرافقتهم الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، بعمل جولة تفقدية فى ميدان رابعة العدوية لمتابعة تصليح وتطوير الميدان بعد فض اعتصام انصار المعزول .

حيثوا قاموا بزيارة الساحة المحيطة بالمسجد والمسجد من الداخل ودار المناسبات ومستشفى رابعة العدوية وسكن طالبات جامعة الازهر وادارة المرور والشوارع المحيطة بالمسجد والميدان .

من جانبه أكد اللواء عادل لبيب، أن خسائر العنف التي شهدتها المحافظات، في الفترة الماضية، بلغت نحو 330 مليون جنيه، مشيرا إلى أن خسائر محافظة القاهرة وحدها، وصلت إلى 100 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة ليلي إسكندر، وزير البييئة، أن الوزارة تحملت نفقات التشجير، ومدت هيئة النظافة والتجميل، بالأشجار اللازمة.

واوضح المحافظ ان الترميم وتصليح كل جوانب الميدان بما فيها العمارات السكنية وخاصة المواجه للمسجد لانها اكثر ضررًا من غيرها وسو تقوم هيئة النظافة والتجميل بعمل طلائات خارجية لذلك العمارت وازالة اثار ما وقع عليها .