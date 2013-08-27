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17 سبتمبر نظر معارضة جمال حمزة على قرار حبسه بتهمة سب مطلقته

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17 سبتمبر نظر معارضة جمال حمزة على قرار حبسه بتهمة سب مطلقته 17 سبتمبر نظر معارضة جمال حمزة على قرار حبسه بتهمة سب مطلقته

حددت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عمر القماري رئيس المحكمة جلسة 17 سبتمبر المقبل لنظر حبس جمال حمزة شهر و10 ألاف جنيه غرامة بتهمة سب مطلقته .

كانت الدائرة الثانية جنح بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمرو طنطاوى قد قضت بحبس جمال حمزة، لاعب كرة القدم، ولاعب نادى الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف مطلقته شهر و10 ألاف جنيه غرامة وتعويض مؤقت 10 ألاف جنيه .

يذكر ان شعبان سعيد، دفاع مطلقة جمال حمزة، قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة، يتهم فيه حمزة بإرسال رسائل تحمل سب وقذف وطعن فى الأعراض لطليقته، وقامت نيابة العجوزة بإجراء التحقيقات اللازمة، واستعلمت عن رقم الهاتف الذى تبين أنه بالفعل مملوك للاعب، فقامت باستدعائه للسؤال، إلا أن اللاعب أصر على عدم الحضور ،وعلى إثر ذلك قامت نيابة العجوزة بتفريغ الرسائل وأرسلت الدعوى إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، والتى انتهت من التحقيقات وقيدت الجنحة ضد اللاعب .

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