بالصور| العرض الأول لفيلم Getaway في ولاية لوس أنجلوس

كتب : إنجي رأفت الثلاثاء 27-08-2013 11:19

حضر عدد كبير من النجوم العرض الأول لفيلم Getaway في أحد مسارح لوس أنجلوس. يقوم ببطولة الفيلم الممثل إيثان هوك والممثلة سيلينا جوميز.

تألقت الممثلة سيلينا جوميز في العرض الأول لفيلمها، حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا ومنقوشا بالورود ذات اللون البنفسجي والأبيض، وارتدت حذاء أسود كعب عالٍ، ورفعت شعرها لأعلى.

وظهر الممثل إيثان هوك علي السجادة الحمراء مع سيلينا جوميز وهو يرتدي بدلة زرقاء وحذاء لونه بني، وقام هوك بالتصوير مع جوميز وخلفهما بوستر الفيلم.

وارتدت الممثلة ريبيكا بوديج في الحفل فستان أسود قصيرا وحذاء لونه بيج، ووضعت الحلي الذهبية اللامعة.

الفيلم من إخراج المخرج كورتني سولومون ويشترك في بطولته مع سيلينا جوميز وإيثان هوك، الممثل جون فويت وبول فريمان والممثلة ريبيكا بوديج، ومن المنتظر أن يعرض الفيلم يوم 30 أغسطس في دور العرض بأمريكا.