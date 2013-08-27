وزيرة البيئة: زراعة 40 ألف شجرة و50 نخلة برابعة العدوية وطريق النصر

الثلاثاء, 27 اغسطس 2013 12:6

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، أن الوزارة تشارك من خلال الأجهزة المعنية فى عودة منطقة رابعة العدوية وطريق النصر إلى طبيعتهما، من خلال عمليات التجميل والتشجير ومتابعة أعمال النظافة، بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وذلك انطلاقا من دورها فى تقديم كافة المساعدات للتخلص من مشكلة انتشار المخلفات بالشوارع، وعودة المظهر الجمالى للشارع المصرى.

جاء ذلك خلال جولة لوزيرة البيئة، صباح اليوم، تفقدت فيها أعمال التجميل والنظافة والترميم بشارع النصر ومنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، بدعوة من الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، وبحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، والقيادات المحلية والشعبية، وذلك للوقوف على آخر ما تم إنجازه فى المنطقة من أعمال النظافة والتجميل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأضافت "إسكندر"، أن وزارة البيئة تشارك بزراعة 40 ألف شجرة و50 نخلة و15 ألف متر نجيلة، سابقة التجهيز، لإعادة المنطقة إلى مظهرها الطبيعى.