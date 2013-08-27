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"الجارديان": طائرات حربية بريطانية تصل إلى قبرص استعدادا لضرب سوريا

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"الجارديان": طائرات حربية بريطانية تصل إلى قبرص استعدادا لضرب سوريا "الجارديان": طائرات حربية بريطانية تصل إلى قبرص استعدادا لضرب سوريا

كتب : أ ش أ الثلاثاء 27-08-2013 10:34

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم أن طائرات وحاملات عسكرية بدأت الوصول إلى قاعدة "أكروتيري" الجوية البريطانية في قبرص، التي تبعد 100 ميل فقط عن الساحل السوري، في إشارة لتزايد الاستعدادات لهجوم عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن اثنين من الطيارين التجاريين اللذين يحلقان بانتظام من مدينة لارنكا القبرصية، أبلغاها أنهما شاهدا عبر نافذتهما طائرات نقل من طراز "سي-130"، وتشكيلات قليلة من طائرات مقاتلة على شاشات رادارهما" وأعربا عن اعتقادهما بأنها محلقة من أوروبا.

وأضافت أن بعض المقيمين بالقرب من القاعدة الجوية البريطانية أكدوا أن هناك نشاطات غير عادية في القاعدة تزيد عن الطبيعي منذ 48 ساعة مضت، مشيرة إلى أنه في حال صدور أمر أو قرار بالهجوم على أهداف معينة في سوريا، ستعتبر قبرص مركزا لهذه الحملة الجوية، كما أن وصول الطائرات الحربية يوحي بأن بريطانيا اتخذت قرار حالة التأهب القصوى، في الوقت الذي يصعِّد فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقادة أوروبا، موقفهم المعارض للأسد، واتهام قواته المسلحة بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية وقتل المئات في شرق دمشق الأربعاء الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة المواجهة بين سوريا والغرب اشتدت بشكل خطير عندما تعرض فريق التفتيش عن الأسلحة التابع للأمم المتحدة للخطر، بسبب قربه من المواقع التي تعرضت لهجوم بالأسلحة الكيماوية.

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