تركيا تدق طبول الحرب ضد سوريا

أوغلو يعلن استعداد بلاده للانضمام إلى أي تحالف دولي ضد نظام الأسد

كتب : أ ش أ الثلاثاء 27-08-2013 10:37

تصاعدت احتمالات التدخل العسكري في سوريا مؤخرا، حيث أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في حديث خاص لصحيفة "ميلليت" عن استعداد بلاده للانضمام إلى أي تحالف دولي ضد نظام بشار الأسد.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء بولنت آرينتش في حديث ليلة أمس، في برنامج تليفزيوني أن الحكومة التركية استخدمت بالفعل بعض الحقوق وعلى وشك استخدام الحقوق الأخرى التي تستتبع مذكرة التفويض الممنوحة من قبل الحكومة للقوات التركية، مضيفا أنه إذا تطلب الأمر ستصدر الحكومة مذكرة بصلاحيات جديدة من البرلمان.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "صباح" إلى أن تركيا ستقدم دعمها لقوات التحالف الدولي في حال شن عمليات عسكرية ضد سوريا بست طائرات حربية إف16 إضافة إلى الاستطلاع الجوي والرادار وتقديم الأسطول البحري مساعداته الإنسانية.

وأضافت الصحيفة أن مشاركة تركيا في التحالف الدولي تأتي مماثلة لمشاركتها ضد ليبيا على أن تقوم الطائرات الحربية إف16 بالاستطلاع الجوي دون قصف أي أهداف وتأمين دعم الرادار الجوي، وفي هذا الإطار فإن ست طائرات حربية من هذا الطراز على أتم الاستعداد وفي انتظار تعليمات قيادة القوات الجوية التركية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة "راديكال" أنه من الممكن استخدام قاعدة إينجرليك الجوية في أضنة بجنوبي تركيا في حال اتخاذ حلف شمال الأطلسي قرارا بشن عمليات عسكرية جوية ضد سوريا مشابهة لتلك ضد ليبيا.

يذكر أن قاعدة إينجرليك الجوية ذات أهمية استراتيجية ويقال إنها الأكثر فعالية في العالم حيث استخدمت في الحرب على العراق وأفغانستان إضافة إلى العملية العسكرية ضد كوسوفو.

ومن جهة أخرى، أشارت تقارير إخبارية إلى أن كبار قادة الجيش السوري الحر المعارض وصلوا إلى تركيا مساء أمس، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الأتراك حول التطورات الأخيرة على الساحة السورية على إثر مزاعم استخدام قوات الأسد الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين بشرقي العاصمة دمشق ولإجراء مشاورات في ظل المبادرة الدولية لتنفيذ عملية عسكرية محتملة ضد القوات السورية.