وقفة للعاملين بأوقاف المنوفية ضد وكيلا المديرية الجديد

طالب العشرات من العاملين بمديرية الاوقاف بمحافظة المنوفية بسحب قرار الوزارة الخاص بتعيين الشيخ عبد الرؤوف الغفار وكيل المديرية الجديد معترضين على انتمائة الى جماعة الاخوان المسلمين .

حيث قام العمالين باغلاق البوابات بشكل رمزى لمدة بسيطة بالجنازير مؤكدين اصرارهم على عدم السماح للمسؤل الجديد باستلام مهام عمله مهما كلفهم ذلك من تضحيات كما طالب العاملون ايضا باقالة دكتور مصطفى شحاته وكيل وزارة الاوقاف الحالى لانتمائة لجماعة الاخوان فضلا عن تعيينه فى عهد النظام السابق .

وكان الدكتور مصطفى شعبان وكيل المديرية الحالى قد قال فى تصريحات له اليوم انه لا ينتمى الى اى فصيل سياسى وانة ابن مصر وليس له اى علاقة باى حزب او جماعة او تنظيم , مؤكدا انه يعمل لصالح الدولة والاوقاف فقط وليس لصالح اى جهة اخرى .