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رئيس الوزراء يستنكر تصريح "أردوغان" بخصوص شيخ الأزهر

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رئيس الوزراء يستنكر تصريح "أردوغان" بخصوص شيخ الأزهر رئيس الوزراء يستنكر تصريح "أردوغان" بخصوص شيخ الأزهر

كتب : أ ش أ منذ 1 دقيقة

استنكر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، تصريحات رجب أردوغان رئيس وزراء تركيا، بخصوص شيخ الأزهر.

وطالب رئيس الوزراء في تصريح له اليوم، بعدم المساس بالرموز الدينية مثل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، لما يمثله لمصر والعالم العربي والإسلامى من قيمة كبيرة، إضافة إلى كونه على رأس أكبر المؤسسات الإسلامية في العالم، التي تعمل على نشر الدين الإسلامي الصحيح وتعاليمه السمحة.

ونوه رئيس الوزراء بالدور الوطني الذي قام الطيب ومؤسسة الأزهر العريقة، من خلال بذل الجهد لما فيه خير والأمة الإسلامية، وكذا الدعوة إلى الاستماع إلى صوت العقل والحكمة والوسطية والبعدعن الفرقة والتحزب.

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