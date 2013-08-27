إكسسوارات بالأبيض والأسود خيار النجمات المفضل

لا تكتمل إطلالة "المونوكروم" من دون اكسسوارات تتناسق معها بالأبيض أو الأسود أو الإثنين معاً. وفي ما يأتي مجموعة من الإكسسوارات الحديثة التي تتميز بتصاميمها العصرية، وإطلالات لبعض نجمات الصف الأول اللواتي تليق بأزيائهن هذه المجموعة. اطلعي على الصور وأخبرينا برأيك.

تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي

الصورة رقم 1:

حقيبة من الجلد باللون الأسود. سعرها 1694$.

حزام من الجلد باللون الأبيض. سعره 721$.

الإثنان من Versace.

صندل ذو كعب مرتفع من Sergio Armani. سعره 912$.

الصورة رقم 2:

نظارات شمسية باللون الأسود من Carolina Herrera. سعرها 300$.

حذاء مخطط من Tods. سعره 431$.

صندل بدون كعب بلوني الأبيض والأسود من Sergio Armani. سعره 859$.

حقيبة باللون الأبيض تزينها قطعة من الجلد الأسود عند الوسط. سعرها 320$.

حذاء ذو كعب مرتفع. سعره 595$.

الإثنان من Marni.

حقيبة كبيرة من Marc Jacobs. سعرها 720$.

حقيبة بلوني الأسود والأبيض من Celine. سعرها 2890$.

الصورة رقم 3:

حقيبة من الجلد الأبيض. سعرها 3117$.

وشاح باللون الأبيض. سعره 633$.

الإثنان من Louis Vuilton.

حذاء ذو كعب منخفض من Tods. سعره 460$.

نظارات شمسية من Roberto Cavalli. سعرها 635$.

حذاء ذو كعب مرتفع بلوني الأسود والأبيض من Marni. سعره 745$.

حذاء ذو كعب مرتفع باللون الأبيض من Celine. سعره 845$.

الصورة رقم 4:

حقيبة صغيرة باللون الأسود تزينها علامة Carolina Herrera. سعرها 854$.

سوار من Carolina Herrera. سعره 291$.

حذاء من الجلد اللماع الأسود من Sergio Rossi. سعره 912$.

حذاء ذو كعب مرتفع من الجلد غير اللماع من Louis Vuilton. سعره 1008$.

حقيبة من الجلد اللماع الأسود من Fendi. سعرها 2090$.

حقيبة من الجلد الكامد باللون الأسود من Marc Jacobs. سعرها 1085$.