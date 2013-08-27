بالصور..التحقيق مع أبنة قيادي إخواني بعد القبض عليها فجر اليوم

اعلن المهندس احمد الشواف نجل الدكتور عبد الرحمن الشواف القيادي الاخواني و المسئول عن المستشفى الميداني بإعتصام ميدان النهضة المحبوس الان على ذمة التحقيقات عن الافراج عنه ، وترحيل شقيقته سمية الشواف لنيابة مدينة 6 أكتور ، مؤكداً أن التهمة مازالت غير معروفة ، وذلك خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) .

فيما نظمت وقفة نسائية امام النيابة العامة لدعم سميه الشواف أثناء التحقيق معها .

ويذكر أنه قد قامت قوات الامن فجر اليوم بإقتحام منزل القيادي الاخواني الدكتور عبد الرحمن الشواف بمدينة السادس من أكتوبر ، وإلقاء القبض على أبنائه ” أحمد الشواف وسمية الشواف” .