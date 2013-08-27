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بالصور..التحقيق مع أبنة قيادي إخواني بعد القبض عليها فجر اليوم

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بالصور..التحقيق مع أبنة قيادي إخواني بعد القبض عليها فجر اليوم بالصور..التحقيق مع أبنة قيادي إخواني بعد القبض عليها فجر اليوم

اثناء نزول سمية الشواف من عربة الترحيلات لنيابة اكتوبراعلن المهندس احمد الشواف نجل الدكتور عبد الرحمن الشواف القيادي الاخواني و المسئول عن المستشفى الميداني بإعتصام ميدان النهضة المحبوس الان على ذمة التحقيقات عن الافراج عنه ، وترحيل شقيقته سمية الشواف لنيابة مدينة 6 أكتور ، مؤكداً أن التهمة مازالت غير معروفة ، وذلك خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) .

فيما نظمت وقفة نسائية امام النيابة العامة لدعم سميه الشواف أثناء التحقيق معها .

ويذكر أنه قد قامت قوات الامن فجر اليوم بإقتحام منزل القيادي الاخواني الدكتور عبد الرحمن الشواف بمدينة السادس من أكتوبر ، وإلقاء القبض على أبنائه ” أحمد الشواف وسمية الشواف” .

وقفة لدعم سمية الشوافأثناء دخول سمية للنيابة

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