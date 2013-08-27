باحثون: جسم الإنسان يحتاج للتعرض لضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية

كتب : أ ش أ الثلاثاء 27-08-2013 10:11

ينصح عالم النفس الفرنسي الآن هيريل بضرورة الاندماج مع الطبيعة من حولنا، عن طريق إعطاء الجسم فرصة أثناء إجازات الصيف للتعرض للضوء الطبيعي، وخاصة الأشعة البنفسجية للشمس.

وأوضح الباحثون أن الأشعة البنفسجية تساعد على تحليل فيتامين "د" الأساسي في تقوية العظام، والوقاية من الأمراض الخطيرة، وذلك عن طريق عرض الساقين والذراعين لمدة 20 دقيقة يوميا مع تناول الأكلات الصحية، مثل الجزر والمشمش والشمام والتين والخضراوات ذات اللون الأخضر الغامق، مثل السبانخ والبقدونس، والأسماك والفاكهة الغنية بالفيتامينات.