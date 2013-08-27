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75% من جماهير ريال ترى أن على كاسياس التفكير بالرحيل

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75% من جماهير ريال ترى أن على كاسياس التفكير بالرحيل 75% من جماهير ريال ترى أن على كاسياس التفكير بالرحيل

مدريد، (إفي): كشف استطلاع رأي عن أن نسبة كبيرة من جماهير الريال ترى أن على حارس ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس التفكير في الرحيل عن الفريق.

وفي استطلاع رأي أجرته جريدة (ماركا) الإسبانية على نسختها الإلكترونية، رأت نسبة 75.8% من المشاركين أنه يتوجب على كاسياس التفكير في هذا الخيار فيما رفضت النسبة المتبقية الأمر.

وشارك في الاستفتاء حتى الآن 13 ألف و300 قارئ للنسخة الإلكترونية.

يشار إلى أن المدير الفني لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، أجلس كاسياس على مقاعد البدلاء في أول مباراتين بالليجا، وأشرك بدلا منه دييجو لوبيز.

وكان كاسياس قد مر بأزمة عاصفة نهاية الموسم الماضي مع مدرب الملكي السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، بسبب قيامه بنفس الأمر.

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