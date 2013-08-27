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قنصل مصر بلبنان يعزى قيادات طرابلس فى شهداء تفجيرى الجمعة الماضية

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قنصل مصر بلبنان يعزى قيادات طرابلس فى شهداء تفجيرى الجمعة الماضية قنصل مصر بلبنان يعزى قيادات طرابلس فى شهداء تفجيرى الجمعة الماضية

قام قنصل العام فى لبنان المستشار شريف البحراوى، بزيارة إلى مدينة طرابلس بشمال لبنان، لتقديم العزاء إلى القيادات السياسية والدينية فى المدينة فى شهداء تفجيرى الجمعة الماضية اللذين أوديا بحياة أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 350 آخرين.

والتقى المستشار شريف البحراوى- خلال الزيارة- عددا من قيادات المدينة الدينية والسياسية، حيث قدم لهم واجب العزاء، كما بحث معهم تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية، وشرح لهم الوضع فى مصر والجهود لاستكمال المرحلة الانتقالية، وصولا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تساعد على استقرار الأوضاع واستئناف مصر لدورها الريادى فى المنطقة العربية.

وأكد البحراوى، خلال لقاءاته فى طرابلس الليلة الماضية، أن مصر تتسع لجميع أبنائها إلا من تورطت يداه بالدماء، وأنه لا إقصاء لأى جهة.

ومن أبرز الشخصيات التى التقى بها قنصل مصر- خلال زيارته لطرابلس- الشيخ محمد أمام أمين سر دار الفتوى فى طرابلس، والشيخ سمير كمال الدين القاضى الشرعى لطرابلس، والنائب خالد ضاهر النائب عن تيار المستقبل، وعبد الغنى كبارة منسق الشمال فى تيار المستقبل، الشيخ سالم الرافعى (الذى كان يؤم المصلين فى مسجد التقوى أحد مسجدين استهدفهما الانفجار) والشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية فى عكار.

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مصر 365

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