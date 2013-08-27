تونى بلير يؤيد التدخل العسكرى ضد سوريا

أعرب رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير عن تأييده لشن عملية عسكرية ضد سوريا، وذلك فى مقال لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وكتب بلير فى عدد اليوم "الثلاثاء" من الصحيفة المحافظة: "عقب المشاركة العسكرية الطويلة والمؤلمة فى العراق وأفغانستان، أتفهم كل محاولة للابتعاد عن الاضطرابات ومراقبتها وعدم التدخل فيها، وتصعيد حدة اللهجة وعدم المشاركة فى عمل قاس أو تغيير الواقع فى المنطقة".

وأضاف بلير: "لكن يتعين علينا جميعا أن نستوعب العواقب التى ستحدث إذا وقفنا مكتوفى الأيدى ولم نفعل شيئا". وما زالت توجه انتقادات لبلير حتى اليوم بسبب موافقته على مشاركة بلاده فى الحرب ضد العراق عام 2003.

وفى ذلك الحين أطلق عليه معارضون لقب "كلب بوش"، لأنه كان مطيعا للرئيس الأمريكى السابق جورج بوش فى الحرب على العراق. وما زال بلير يبرر حتى اليوم موافقته على المشاركة فى حرب العراق.