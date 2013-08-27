كيف تحضّرين أطباق الأرز؟

ثمة أنواع عدة من الأرز في العالم، تتجاوز 40 ألف نوع...وهو يزرع في كل القارات، باستثناء القطب الجنوبي.ويعدّ الأكثر استهلاكاً في العالم على نطاق الحبوب، ويتغذّى منه ثلث سكّان الكرة الأرضية.

الطاهية عايدة الطقشي غصين تعرّفكم عبر "سيدتي نت " على أنواع الأرز وكيفية طهوها:

أنواع الأرز الأكثر استهلاكاً :

1_ الأرز ذو الحبّة الطويلة، والمعروف باسم "الأرز الأميركي"، لأنّه يزرع هناك.

2_ الأرز ذو الحبّة الطويلة النحيلة والمعطّرة، والمعروف باسم "البسمتي"، وثمة نوع أسمر منه يزرع في الهند.

3_ الأرز ذو الحّبة الطويلة وغير الرفيعة والمعطّرة برائحة الياسمين، والمعروف باسم "الأرز المعطّر" أو "أرز الياسمين"، ويزرع في تايلاندة.

4_الأرز ذو الحبّة القصيرة والبيضاء واللزجة، والمعروف بـ "الريزوتو"، ويزرع في إيطاليا.

5_ الأرز ذو الحبّة المتوسطة والشفافة ذات النكهة الحلوة، والمعروفة باسم "الأرز الياباني"، حيث يزرع هناك.

طرق تحضير صنوف الأرز:

1- الأرز ذو الحبّة الطويلة:يستخدم كوبان من الماء لكلّ كوب من الأرز عند طهوه. يغسل الأرز جيداً، ثم يدع لمدّة 30 دقيقة في ماء ساخن قبل استعماله، ثم يصفّى من الماء. وفي قدر توضع على النار تذوّب الزبدة، ويقلب الأرز ويوضع معه الماء.ثم، يغطّى ويدع على نارٍ متوسطة، وعندما يبدأ الغليان ينزع الغطاء ويترك على نار خفيفة حتى يجف من الماء.

2- الأرز "البسمتي" الأبيض :تستخدم 4 أكواب من الماء لكلّ كوب من الأرز عند طهوه.يغلى الماء المضاف إليه الملح، في قدر توضع على النار، ثم يضاف الأرز ويترك لمدة 10 دقائق بدون تغطيته، ثم يصفّى من الماء.

يعاد الى الطنجرة مع التغطية بفوطة قماش، ويترك لمدّة 3 دقائق.

3- الأرز "البسمتي" الأسمر: تستخدم 4 أكواب من الماء لكلّ كوب من الأرز عند طهوه.في قدر توضع على النار، يغلى الماء ويضاف الأرز، ويدع لمدة 10 دقائق مع التغطية.ثم، ينثر الملح وتضاف الزبدة، ويترك لمدة 30 دقيقة مع التغطية على نار متوسطة، حتى يجفّ من الماء.

4- الأرز المعطر أو "أرز الياسمين": تستخدم 3 أكواب من الماء لكلّ كوبين من الأرز عند طهوه.يضاف الأرز والماء والملح سوياً، إلى قدر الطهو، ويدعان لمدّة 15 دقيقة على نار متوسّطة، حتى يجفّ من الماء.

5- الأرز الإيطالي: يستخدم كوب ونصف الكوب من المرق لكلّ كوب من الأرز.تضاف الزبدة والأرز والملح إلى قدر، مع التقليب.ثم، يسكب المرق، ويدع هذا الخليط لمدة 15 دقيقة، حتى يجفّ من الماء.

6- الأرز الياباني:يستخدم كوب من الماء مقابل كوب من الأرز.ويضاف الأرز والماء سوياً إلى قدر توضع على نار متوسطة، لمدّة 15 دقية، حتى يجفّ من الماء. ثم، ينثر السكر والملح والخل، ويدع حتى يبرد.

7- الأرز الاسباني: يستخدم كوبان من المرق مقابل كوب من الأرز.يغسل الأرز جيداً، ويضع جانباً حتى يصفّى من الماء.وفي قدر توضع على النار، يغلى المرق، ثم يضاف الأرز على نارٍ متوسطة، مع التغطية، ويترك لمدة 20 دقيقة حتي يجف.

8 -الأرز المصري:يطهى كما الأرز الأميركي.

9- الأرز الأسود والأرز الأحمر:تتمّ عمليّة طهو هذين النوعين على البخار، للحفاظ على الفيتامينات ولون الحبّة.