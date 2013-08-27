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الأمن ينجح فى القبض على 23 بلطجي احرقوا قسم الشرط بمركز الواسطي

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الأمن ينجح فى القبض على 23 بلطجي احرقوا قسم الشرط بمركز الواسطي الأمن ينجح فى القبض على 23 بلطجي احرقوا قسم الشرط بمركز الواسطي

 

اكد اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية ببنى سويف، ان قوات الشرطة وقوات الجيش ببنى سويف، نجحت فى القبض على 23 من عناصر البلطجية الذين اشعلوا النيران فى قسم الشرط بمركز الواسطى، و ضبطت معهم بندقية الية و ورشة لتصنيع الاسلحة بداخلها بندقية خرطوش بروحين وخزنة الية واسلحة معدة للصنع وصندوق طلقات.

 

واضاف ابوزينة ان قوات التأمين للقوات المسلحة برئاسة العقيد اسامة حسن قائد قوات الجيش، والمقدم حازم محمد قائد سرية، والرائد اركان حرب اسلام النجار قائد سرية مشاه، نجحت فى تأمين قوات الشرطة، والقت القبض على قيادى اخوانى يدعى محمد احمد جاد الحق من المشاركين على العنف الذى حدث فى مدينة الواسطى وتم تسليم المتهمين الى نيابة بنى سويف بعد صدور اوامر ضبط واحضار ضدهم.

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