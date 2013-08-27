أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

صحيفة: كوريا الشمالية حاولت إرسال أقنعة واقية من الغاز وأسلحة لسوريا

Google+ Print
صحيفة: كوريا الشمالية حاولت إرسال أقنعة واقية من الغاز وأسلحة لسوريا صحيفة: كوريا الشمالية حاولت إرسال أقنعة واقية من الغاز وأسلحة لسوريا

أفادت صحيفة يابانية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية حاولت تصدير أقنعة واقية من الغاز وأسلحة وذخيرة إلى سوريا، وذلك فى حين تتهم الولايات المتحدة النظام السورى باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

وكتبت صحيفة سانكى شيمبون، استنادا إلى مصادر أمريكية ويابانية وكورية جنوبية لم تحددها أن سفينة مسجلة فى ليبيا باسم "الانتصار" أبحرت من كوريا الشمالية متوجهة الى سوريا فى وقت سابق هذه السنة تشحن أسلحة.وأوضحت أن الجيش الأمريكى الذى حصل على هذه المعلومة تقفى اثر السفينة بالتنسيق مع دول أخرى.

وعبرت السفينة مضيق الدردانيل ووصلت الى تركيا فى الثالث من ابريل حيث فتشتها السلطات التركية التى تبلغت مسبقا الخبر من العسكريين الأمريكيين، وهكذا ضبطت 1400 بندقية ومسدس وحوالى ثلاثين ألف رصاصة وأقنعة واقية من الغاز.

وتعتقد السلطات الأمريكية أن السفينة كانت تنوى إفراغ حمولتها فى تركيا لتنقل بعد ذلك برا الى سوريا.واعتقلت تركيا القبطان ولاحقته قضائيا بعد أن اعترف أن سفينته أبحرت من كوريا الشمالية متوجهة إلى سوريا لنقل أسلحة إليها.

وقد تفرض عقوبات دولية إضافية على نظام بيونج يانج، بسبب هذه العملية التى تنتهك قرارات الأمم المتحدة التى تحظر عليها نقل الأسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365