صحيفة: كوريا الشمالية حاولت إرسال أقنعة واقية من الغاز وأسلحة لسوريا

أفادت صحيفة يابانية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية حاولت تصدير أقنعة واقية من الغاز وأسلحة وذخيرة إلى سوريا، وذلك فى حين تتهم الولايات المتحدة النظام السورى باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

وكتبت صحيفة سانكى شيمبون، استنادا إلى مصادر أمريكية ويابانية وكورية جنوبية لم تحددها أن سفينة مسجلة فى ليبيا باسم "الانتصار" أبحرت من كوريا الشمالية متوجهة الى سوريا فى وقت سابق هذه السنة تشحن أسلحة.وأوضحت أن الجيش الأمريكى الذى حصل على هذه المعلومة تقفى اثر السفينة بالتنسيق مع دول أخرى.

وعبرت السفينة مضيق الدردانيل ووصلت الى تركيا فى الثالث من ابريل حيث فتشتها السلطات التركية التى تبلغت مسبقا الخبر من العسكريين الأمريكيين، وهكذا ضبطت 1400 بندقية ومسدس وحوالى ثلاثين ألف رصاصة وأقنعة واقية من الغاز.

وتعتقد السلطات الأمريكية أن السفينة كانت تنوى إفراغ حمولتها فى تركيا لتنقل بعد ذلك برا الى سوريا.واعتقلت تركيا القبطان ولاحقته قضائيا بعد أن اعترف أن سفينته أبحرت من كوريا الشمالية متوجهة إلى سوريا لنقل أسلحة إليها.

وقد تفرض عقوبات دولية إضافية على نظام بيونج يانج، بسبب هذه العملية التى تنتهك قرارات الأمم المتحدة التى تحظر عليها نقل الأسلحة.