الجارديان: طائرات حربية بريطانية تصل قبرص استعدادا لضرب سوريا

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات وحاملات عسكرية بدأت الوصول الى قاعدة "اكروتيرى" الجوية البريطانية فى قبرص، التى تبعد 100 ميل فقط عن الساحل السورى، فى إشارة لتزايد الاستعدادات لهجوم عسكرى ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، أن اثنين من الطيارين التجاريين، اللذين يحلقان بانتظام من مدينة لارنكا القبرصية، أبلغا الصحيفة أنهما شاهدا عبر نافذتهما طائرات نقل من طراز سى -130 وتشكيلات قليلة من طائرات مقاتلة على شاشات الرادار حيث أعربا عن اعتقادهما فى أنها محلقة من أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن مقيمين بالقرب من القاعدة الجوية البريطانية أكدوا أن هناك نشاطات غير عادية فى القاعدة تزيد عن النشاط الطبيعى منذ 48 ساعة الماضية، مشيرة الى أنه فى حال صدور أمر أو قرار مهاجمة أهداف معنية فى سوريا ، ستعتبر قبرص مركزا لهذه الحملة الجوية كما أن وصول الطائرات الحربية يوحى بأن بريطانيا اتخذت قرار التأهب القصوى فى الوقت الذى يصعد فيه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون والرئيس الأمريكى باراك أوباما وقادة أوروبا موقفهم المعارض للرئيس بشار واتهام قواته المسلحة بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية وقتل المئات فى شرق دمشق الأربعاء الماضى.

وأشارت الصحيفة الى أن حالة المواجهة بين سوريا والغرب اشتدت بشكل خطير عندما تعرض فريق التفتيش عن الأسلحة التابع للأمم المتحدة للخطر بسبب قربه من الموقع التى تعرض لهجوم بالأسلحة الكيماوية.