الأسنان الذهبية.. لعنة تطارد نجوم الغناء الغربى

كتب : إنجى الطوخى الثلاثاء 27-08-2013 08:21

ما زال جذب أنظار المعجبين هاجساً ملحاً لدى المشاهير من الفنانين على مستوى العالم، يلجأون فى سبيله إلى كافة التقليعات والطرائف الغريبة حتى لو كان من خلال «تلبيسة أسنان» ذهبية. مؤخراً ظهر عدد من نجوم الغناء الغربى بتقليعة فنية جديدة وهى «تلبيسة الأسنان الذهبية» ومنهم مادونا، ريهانا، كريس براون، ريان لوشت، مايلى سايروس وكانى ويست. مرور ما يزيد على ثلاثين عاما على بداية تلك الظاهرة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 1980 على يد بعض نجوم فن الراب، لم يمنعها من العودة مرة أخرى على يد مغنى الراب «نيللى» والذى لم يستخدم فيها الذهب فقط بل عمد إلى تزيينها بالبلاتين والماس. ويقول دكتور لانس لايت، لصحيفة «ميل أون لاين» الأمريكية، «التلبيسة فى البداية تكون مريحة ولكن سوء تجهيزها قد يؤدى إلى آلام فى مينا الأسنان».