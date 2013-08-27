تمرد ترشح محمود بدر ومحمد عبد العزيز لقائمة الـ 50 لتعديل الدستور

أصدرت حركة تمرد بيانًا منذ قليل، أعلنت فيه عن ترشيح كلا من محمود بدر، منسق عام الحركة، ومحمد عبد العزيز، مسئول الإتصال السياسي بالحملة، فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على أن يكون أحدهما ممثلا لتمرد والآخر من بين الشخصيات العامة التى يرشحها مجلس الوزراء.

كما أعلنت الحملة عن ترشيح تامر جمعة وعمرو صلاح، وحسام مؤنس، كما تم التقدم بأسماء عدد من المرشحين الاحتياطيين بلغ عددهم ٦ اسماء ، من قوى شبابية وسياسية وقطاعات مهنية مختلفة ، لاختيار ٣ من بينهم كمرشحين احتياطيين.

وجاء نص البيان كالتالي:

فى الوقت الذى تواجه فيه مصر موجة الارهاب والعنف التى أطلقتها جماعة الاخوان المجرمين وحلفائها ، والذى يصمد فيه شعب مصر ومؤسسات دولته ويحقق تقدما وانتصارا تلو الآخر ضد هذا الارهاب الأسود ، ويحرص فى الوقت ذاته على استمرار تقدمه فى مسيرة تصحيح مسار الثورة التى خرج من أجلها الملايين فى 30 يونيو ، عبر خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية ، وبعد اعلان رئاسة الجمهورية لمعايير تشكيل لجنة الخمسين للدستور ، وانتهاء لجنة خبراء الدستور من تقديم تقريرها عما توصلت اليه من مقترحات ..

فإن القوى الشبابية وبعد التشاور والتنسيق على مدار الفترة السابقة فيما بينها ، وتشكيلها للجنة جماعية تضم ممثلين عن كافة القوى الشبابية الفاعلة ، ومن بينها حركة تمرد ، وجبهة 30 يونيو ، وشباب جبهة الانقاذ ، واللجنة التنسيقية ، وهى الجبهات التى تضم ممثلين عن غالبية القوى الشبابية والثورية والسياسية ، تعلن عن توافقها على قائمة ترشيحات لممثلى الشباب فى لجنة الخمسين ، والتى تم تسليمها رسميا لرئاسة الجمهورية .

وقد توافق ممثلو هذه القوى ، وبالمراعاة لمعايير تشكيل لجنة الخمسين ، على ترشيح كل من : محمد عبد العزيز ومحمود بدر عن حملة تمرد (على أن يكون أحدهما ممثلا لتمرد والآخر من بين الشخصيات العامة التى يرشحها مجلس الوزراء) ، وكلا من تامر جمعة وعمرو صلاح عن المهنيين الفاعلين بثورة 25 يناير وموجتها الأعظم فى 30 يونيو ، وحسام مؤنس عن شباب ثورة 25 يناير .. كما تم التقدم بأسماء عدد من المرشحين الاحتياطيين بلغ عددهم ٦ اسماء ، من قوى شبابية وسياسية وقطاعات مهنية مختلفة ، لاختيار ٣ من بينهم كمرشحين احتياطيين .