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إنشاء فرق عمل لمعالجة قضايا السودانيين المسجونين بالخارج

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إنشاء فرق عمل لمعالجة قضايا السودانيين المسجونين بالخارج إنشاء فرق عمل لمعالجة قضايا السودانيين المسجونين بالخارج

أكد نائب الرئيس السودانى الحاج آدم يوسف، بضرورة التنسيق بين وزارتى الخارجية والعدل لإنشاء فرق عمل لمعالجة قضايا السودانيين المسجونين بالخارج، بما يمكن استعادتهم إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للفرق العاملة فى مجال تجديد جوازات السودانيين بالخارج.

واستعرض نائب الرئيس السودانى، خلال ترأسه أمس "الاثنين" اجتماع المجلس الأعلى لشئون الهجرة وضبط الوجود الأجنبى بالبلاد، تقريرا حول أوضاع السودانيين بجمهورية العربية وبعض دول الخليج، وناقش مقترح الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج.

واستمع الاجتماع إلى تقرير حول موقف تسجيل الأجانب وتوفيق أوضاعهم فى السودان، حيث أكد الاجتماع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب الذين لم يتقدموا للحصول على الرقم الأجنبى، وتوفيق أوضاعهم فى الفترة الزمنية المسموح بها بنهاية العام الجارى.

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