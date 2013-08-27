الإدارة تكمل استعداداتها للعام الجديد.. وتعيين 375 معلماً ومعلمة

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

أكملت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 1434/1435هـ، فيما عملت كافة الإدارات المرتبطة بمنظومة عمل واحدة على استقبال الطلاب والطالبات لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات عقدها المدير العام بمساعديه ومديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام.وأوضح مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني، أن العام الجديد سينطلق ببرنامج المعايدة والتي سينفذ في جميع المدارس ما يعني استقبال الطلاب وتوزيع الحلوى والهدايا وإقامة برنامج ترفيهي وثقافي وألعاب خفيفة وكلمات تربوية وتقوم المدرسة بإعداد خطة هذا البرنامج والصرف عليه من مخصص النشاط.وقال الدكتور الشمرني، إنه تم تعيين 133 معلما جديدا بالطائف، تم توزيعهم على المدارس في ضوء الاحتياج ورغباتهم ومفاضلتهم الوزارية وجميعهم بالمكاتب الخارجية التي ليس عليها انتظار للمعلمين كما سيتم توزيع 242 معلمة فور صدور قرارات تعيينهن، كما تم استحداث 11 برنامجا للتربية الخاصة حسب نوع العوق ووجود الحالات المحتاجة وتوجيه ثلاثة معلمي تربية خاصة ضمن المعلمين الجدد لهذا العام وتوزيع العديد من الآلات والأجهزة الخاصة بالطلاب المكفوفين.وأكد الدكتور الشمراني، أنه سيتم استحداث ثانوية ليلية هذا العام ليرتفع عدد المدارس الثانوية إلى 13 مدرسة ثانوية ليلية إضافة إلى افتتاح العديد من مراكز محو الأمية الجديدة حسب الطلبات التي وصلت إلى إدارة تعليم الكبار، إضافة إلى افتتاح 20 برنامجا لمحو الأمية وذلك حسب ما ورد من وزارة التربية والتعليم ومدة الدراسة بهذه البرامج عام دراسي، وفيما يتعلق بالموهوبين فإنه سيتم عقد لقاء لأولياء أمور الطلبة المجتازين لمقياس موهبة يشمل التعريف ببرامج الوزارة وبرامج موهبة الدولية والمحلية وإقامة ورش عمل للمشرفين التربويين ولمديري المدارس للبرامج الوطنية «مقياس موهبة، الأولمبياد مسار البحث العلمي».وقال الدكتور الشمرني، إنه تم عقد حلقات نقاش لمشرفي ومعلمي الموهوبين تشمل برامج الموهوبين الدولية والمحلية كذلك عقد شراكة مع الجهات ذات العلاقة برعاية الموهوبين بالتنسيق مع إدارة الجودة ومن تلك الجهات: «جامعة الطائف، مستشفيات الطائف الحكومية والأهلية، داعم العالمية، وبعض الشركات المتخصصة في ميدان البحث العلمي»، وتدريب فريق من الطلاب الموهوبين على برامج تطبيقات الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية لتمثيل الإدارة في المسابقات.وبين الدكتور الشمراني، أنه تم توجيه 18 مرشدا طلابيا إلى المدارس المحتاجة إضافة إلى توجيه خمسة مرشدين من الحاصلين على دبلوم الإرشاد إلى المدارس المتوسطة والثانوية كما تسعى الإدارة إلى افتتاح عدد من الوحدات الإرشادية في بعض المكاتب الخارجية لتقديم الخدمات الإرشادية المتخصصة للطلاب المحتاجين، كما سيتم تنفيذ العديد من الدورات والبرامج التدريبية للمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط، وقال إنه تم افتتاح أربع مدارس للبنين والبنات هذا العام وكذلك ضم الصفوف في 15 مدرسة للبنين والبنات والتي تقل أعداد الطلاب والطالبات بها عن 15 كما تم ضم 14 مدرسة بنين وبنات إلى مدارس أخرى لقلة عدد طلابها.وعن المباني التي تم استلامها وتجهيزها هذا العام أشار الدكتور الشمراني، إلى أنه تم استلام عدد من المباني المدرسية الحديثة للبنين والبنات قال إنه تم استلام سبعة مشاريع تعليمية بتكلفة إجمالية تجاوزت 45 مليون ريال كما أن هناك 11 مشروعا تعليميا متوقع استلامها هذا العام بتكلفة إجمالية تجاوزت 65 مليون ريال يجري العمل على تأهيل وإضافة صالات وملاعب وتوفير وسائل السلامة في أكثر من 150 مبنى بتكلفة إجمالية بلغت 45.500.000 ريال، ولفت الدكتور الشمراني إلى أن خدمات الطلاب ستقوم بتجديد عقود متعهدي النقل والتي تصل إلى 360 متعهدا لنقل نحو خمسة آلاف طالب وطالبة كما تم تخصيص 22.644 مقعدا لخدمات النقل التعليمي لطالبات التعليم العام بالمحافظة، وسيتم إبلاغ مكاتب التربية والتعليم بذلك لمتابعة تنفيذه في المدارس التابعة لكل مكتب «الداخلية والخارجية» في المحافظات المرتبطة.وأوضح الدكتور الشمراني أنه تم توفير جميع التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية للمدارس المحدثة بنين وبنات مثل «المقاعد الدراسية، والسبورات والأثاث المدرسي والمستلزمات التعليمية المختلفة، ومستلزمات المختبرات المدرسية ومراكز مصادر التعلم»، كما يجري العمل على تركيب السبورات التفاعلية وتوابعها في مدارس نظام المقررات الدراسية بنين وبنات وكذلك بعض مدارس تطوير والمدارس الكبيرة.