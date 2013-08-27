الدفاع المدني يباشرا حتجاز مركبات جراء الأمطار

ماجد النفيعي (الطائف)

حذرت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف عموم المواطنين والمقيمين في المحافظــــــة من المغامرة والنزول إلى بطــــــون الأوديـــــة والسباحــــــة فيها وتعريض سلامتهم وأسرهم إلى خطر السيول المفاجئة أثنـــــاء فترة التنــــــزه، مشيرة إلى أنـــــه لا تزال الفـــرصــــة مهيأة لهطول الأمطار في الأيام المقبلة.وأوضح لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنه لليوم الثالث على التوالي هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف والقرى والمراكز التابعة لها، شملت السيل الصغير والمحاني وعشيرة ومنطقة السر ووادي ليا والشفا والهدا، مبينا أن فرق الدفاع المدني باشرت العديد من الحوادث والاحتجازات لأشخاص ومركبات جراء الأمطار.وقال العقيد الشريف إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار على المحافظة في الأيام المقبلة، وإنه لا يزال هناك من الإخوة المواطنين والمقيمين من لا يستجيب لرسائل الدفاع المدني حيال الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، لافتا إلى أن إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف أطـــــلقت هذا التحذير لأنه يجب عدم المغامرة والنزول إلى بطون الأودية أثناء جريان السيول، وأن التصرفات غير المسؤولة تؤدي بأصحابها إلى التهلكة. وأشار العقيد الشريف إلى أن الأمطار خلفت العديد من المستنقعات والبحيـــــرات في المناطق المنخفضـــــة، حيث إن هذه المناطق عادة ما يذهب إليها للنزهة والاستمتاع بالأجواء، «لذا نحذر من السباحة فيها لاحتوائهـــــا على مادة طيـــنيـــــة لا يمكن النجاة منها حتى لو كان الشخص سباحا ماهرا».وناشد العقيد الشريف الجميع الاستجابة لرسائل الدفاع المدني والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة، مطالبا من وسائل الإعلام بالقيام بدورها حيال رفع ثقافة السلامة لدى المواطن والمقيم.