فتاة تلقى حتفها بمحافظة الليث

عمرو سلام (جدة)

لقيت فتاة في العقد الثاني مصرعها صباح أمس غرقا في مستنقع بوادي الشاقة الشمالية بمحافظة الليث وذكر الناطق الإعلامي المكلف بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم وحيد مراد أنه ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة الليث في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين بلاغ مفادة سقوط فتاة في مستنقع بوادي الشاقة الشمالية.وعلى الفور تم انتقال فرقة الإنقاذ من وحدة الشواق للموقع وعند الوصول تمت مباشرة الحالة وانتشال جثة الفتاة ونقلها لمستوصف الشاقة الطبي وبعد الكشف عليها للتأكد من سبب الوفاة سلمت الجثة لذويها بعد اقتناعهم بعرضية الحادث.وذكر المقدم مراد أن الفتاة في العقد الثاني كانت برفقة أسرتها في رحلة تنزه داخل الوادي، وأثناء محاولتها إبعاد الأطفال الذين يرافقونها عن حفرة سقطت بداخل المستنقع.