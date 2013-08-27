زيادة رسوم المدارس الأهلية إلى 70 % والمبررات رفع الرواتب

التربية: لجان فرعية لاستقبال شكاوى أولياء الأمور

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

كشفت جولة لـ«عكاظ» على المدراس الأهلية بمحافظة الطائف، عن زيادة رسوم تلك المدارس إلى أكثر من 70 في المائة، حيث تجاوزت الرسوم للمرحلة الابتدائية إلى أكثر من 12 ألف ريال للعام الواحد في بعض المدارس بعد أن كانت لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، فيما رفع بعضها الرسوم خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 90 في المائة بشكل تدريجي، حيث وصلت إلى 11 ألف ريال، بعدما بدأت بستة آلاف ريال، وذلك حتى لا يظهر التغيير في الرسوم.وأكد عدد من أولياء الأمور لـ«عكاظ» أن إدارات تلك المدارس بلغتهم نهاية الفصل الدراسي بزيادة الرسوم، متسائلين عن دور وزارة التربية والتعليم في ضبط الرسوم، التي وصفوها بأنها بدأت بشكل فوضوي دون أي تدخل من الوزارة.وعللت جميع المدارس التي رفعت رسومها بأن الرسوم التشغيلية لتلك المدارس قد زادت حيث تم رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إلى 5600 ريال شهريا شاملة بدل النقل.من جهتها أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أي مدرسة أهلية لا يمكن لها رفع رسومها إلا بعد موافقة التربية، مشيرة إلى وجود لجان فرعية كانت قد شكلتها الوزارة في إدارات التربية والتعليم تقوم بمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والتي تقوم باستقبال الطلبات ومراجعتها وتدقيقها وحفظها ومن ثم رفعها للإدارة العامة للتعليم الأهلي بعد ثلاثة أيام من تاريخ استقبالها، وإيقاف أي زيادة للرسوم في المدارس الأهلية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة باعتمادها، مشيرة إلى أن اللجنة الفرعية تتولى دراسة التظلم الذي قد يرد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها.الجدير بالذكر أن عددا من المدارس الأهلية تتجاوز رواتب المعلمين والمعلمات فيها إلى أكثر من 5600 ريال من قبل صدور القرار، وتلك المدارس لم تطلب زيادة الرسوم، حيث لم يؤثر فيها القرار، وتصل الرسوم الدراسية في بعضها إلى 100 ألف ريال للعام الدراسي الواحد.