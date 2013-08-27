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ارتفاع أسعار البيض يرفع الساندوتش إلى 3 ريالات

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ارتفاع أسعار البيض يرفع الساندوتش إلى 3 ريالات ارتفاع أسعار البيض يرفع الساندوتش إلى 3 ريالات

 فيصل الحارثي (الطائف)

استنكر عدد من أهالي محافظة الطائف غياب الرقابة على الأسعار خاصة من قبل فرق حماية المستهلك وفرق وزارة التجارة عن الأسواق، بعدما قفز سعر ساندوتش البيض في بوفيهات الوجبات السريعة إلى ثلاثة ريالات، إثر ارتفاع البيض مجددا في أسواق محافظة الطائف، حيث ارتفع سعر الطبق من 12 إلى 18 ريالا، فيما أكد لـ«عكاظ» عدد من المواطنين أنهم اتصلوا على فرع التجارة بالمحافظة إلا أن أحدا لم يجب، أو أن هاتف الفرع مشغول.ويقول حسين الحارثي، إنه فوجئ عندما طلب منه عامل البوفيه ثلاثة ريالات ثمن (ساندويتش) واحد وريالين للشاي، مشيرا إلى أنه عندما سأله «لماذا هذا الارتفاع؟» أجابه عامل البوفيه بأن السبب هو ارتفاع أسعار البيض، مبينا أن كل البوفيهات في المحافظة بنفس هذه الأسعار.وأكد أحمد علي مالك محل للبيض، أن الارتفاع طال البيض بأحجامه المختلفة، موضحا أنه حاول إقناع التاجر بتخفيض الأسعار للمحل بسبب فترة التعامل الطويلة، إلا أن الأخير رفض ذلك؛ مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع التكلفة في الوقت الحالي، وأضاف: «سعر كرتون البيض الكبير سعة 12 طبقا تجاوز 180 ريالا». واشتكى علي من عزوف كبير من قبل المستهلكين عن شراء أطباق البيض التي تكدست في المحل لأكثر من أسبوعين دون تصريف. وعن ارتفاع الشاي إلى ريالين قال صاحب أحد البوفيهات إن أغلب البوفيهات اعتمدت هذا السعر.من جهة أخرى اتصلت «عكاظ» مرارا بفرع التجارة إلا أنه لا أحد يجيب على الاتصال.

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