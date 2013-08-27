بدء فعـاليـات معرض الامتيـــاز الأول.. اليــوم

عكاظ (الطائف)

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة اليوم فعاليات معرض الامتياز التجاري الأول الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ممثلة في لجنة شباب الأعمال، وذلك بفندق الإنتركونتننتال.وأوضح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف رئيس لجنة شباب الأعمال خالد العمري، أن مشروعات «الفرنشايز» تعد من المشروعات الجديدة والمضمونة لكثير من الشباب الراغبين في دخول سوق العمل، من خلال إنشاء مشروعات صغيرة تعتمد على نجاح وخبرة تلك المشاريع عالميا.وقال العمري، إن فكرة المشروعات تدخل السوق لأول مرة، حيث تعد حلقة وصل بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مبينا أن المعرض يتيح الفرصة لصغار المستثمرين والشباب امتلاك مشروع صغير أو متوسط بتكلفة بسيطة، مؤكدا أن لجنة شباب الأعمال أخذت على عاتقها دعم ومساعده ومساندة الشباب من الجنسين، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم في دعم كل ما يخدم المنطقة بصفة عامة والطائف على وجه الخصوص.وأكد العمري أن إقامة مثل هذا المعرض تعد رسالة إيجابية على أن الطائف مقبلة على الاستثمارات العالمية والعربية، وأن هناك فرصا كبيرة للاستثمار، داعيا المهتمين كافة للحضور وزيارة المعرض.وعبر نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف رئيس لجنة شباب الأعمال عن شكره وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته واهتمامه بإقامة المعرض، منوها بمتابعة معالي محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف نايف العدواني وأمين عام الغرفة صلاح بن عبدالله الحداد في سبيل تنظيم المعرض وإنجاح فعالياته.