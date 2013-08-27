وفاة وإصابة 12 شخصاً في حادث للهلال الأحمر

ابراهيم المتحمي (القنفذة)

لقيت مسنة مصرعها وأصيب آخرون من بينهم ثلاثة أطفال عندما ارتطمت سيارة الإسعاف التي تواجدت في المكان لإنقاذ مريض بسيارة جيب، أثناء دخولها مدخل القنفذة الجنوبي عند إشارة بوابة القرن، حيث وقع حادث هناك، فيما وقع حادث آخر في نفس الموقع أسفر عن خمس إصابات.وقال الدكتور المناوب بمستشفى القنفذة العام الدكتور ساري عبدالوهاب أحمد، إن المستشفى استقبل جميع الحالات وتم اتخاذ اللازم بتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات، بعدما تم استدعاء الأطباء والمتخصصين للتعامل مع تلك الحوادث، مبينا أن الحادث الأول كان من بين الحالات حالة وفاة لامرأة (65 سنة) وخمس حالات متوسطة وثلاث حالات بسيطة بينها ثلاثة أطفال، فيما الحادث الآخر به خمس إصابات منها مسن (95 سنة) وحالة بسيطة، واثنتان متوسطة، واثنتان بالغة.