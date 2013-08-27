أوراسكوم: ساويرس تضرر بإجراءات الجزائر ولجوئه للتحكيم بصفته مستثمرا

قال مصدر مسئول "باوراسكوم تليكوم"، إن الأنباء الخاصة والتى نشرتها إحدى الصحف الجزائرية وتناقلتها بعض المواقع الإخبارية حول لجوء المهندس نجيب ساويرس للتحكيم الدولى ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية بشأن الخسائر التى تعرضت لها شركة جيزى بالجزائر بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة ضد الشركة ليس أمرا جديدا.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن ساويرس كان قد لجاء للتحكيم الدولى ضد الجزائر منذ عدة أشهر ولا يعرف سبب نشر هذا الأمر المعلن من قبل، غير أنه أوضح أن أوراسكوم لم تعد تملك شركة جيزى بعد عملية اندماج جرت بين شركة فمبيلكوم الروسية وويذر انفستمنت المالكة لأوراسكوم، منذ ما يقرب من عام فضلا عن تخارج ساويرس باستثماراته منها فى وقت سابق منها.

وذكر المصدر أن ساويرس لجا للتحكيم الدولى ضد الحكومة الجزائرية بصفته مستثمر تضرر من الإجراءات التى فرضتها الحكومة الجزائرية ضد الشركة و التى كبدته خسائر فادحة.

وبلغت قيمة التصحيح الضريبى الذى كانت قد فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على "جيزى" و التى كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم 960 مليون دولار، عن سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.

وكان البنك المركزى الجزائرى قد أصدر فى عام 2010 قرارا بمنع جميع التحويلات الدولية لجيزى وهى الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساوريس قبل بيع 51.2 % من أسهم أوراسكوم لمجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية.