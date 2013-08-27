وزير المالية: اليونان قد تعود إلى أسواق السندات فى أواخر 2014

قال وزير المالية اليونانى فى مقابلة مع صحيفة ألمانية إن اليونان قد تعود إلى أسواق السندات فى النصف الثانى من 2014 إذا استأنف الاقتصاد النمو فى النصف الأول من العام المقبل، وتحقق فائض أولى فى الميزانية.

وقال يانيس ستورناراس لصحيفة هاندلسبلات "سيكون ذلك نجاحا عظيما وسيسمح لنا باختبار السوق بإصدار سندات جديدة فى النصف الثانى من 2014... بمبلغ صغير فى البداية."

وسئل الوزير إن كان المبلغ سيتراوح بين ثلاثة مليارات يورو وخمسة مليارات فقال "ربما أقل من ذلك."

وقال ستورناراس إن اليونان لا تحتاج إلى اتفاق ثان لخفض مستحقات حملة السندات لأن تخفيف عبء الدين يمكن أن يتم بوسائل أخرى مثل تخفيف شروط برامج الإنقاذ الدولية الحالية.