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قيادى «القاعدة»: مصر المهد لإقامة الخلافة

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قيادى «القاعدة»: مصر المهد لإقامة الخلافة قيادى «القاعدة»: مصر المهد لإقامة الخلافة
«النظارى»: لا بد من الموت فى سبيل تحكيم شرع الل

كتب : محمد مقلد منذ 5 دقائق

طالب القيادى بتنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية، حارث النظارى، الرافضين للانقلاب فى بالجهر بحاكمية الشريعة فى وجه الهجمة العلمانية العسكرية، والعمل على تطبيق شريعة الله على أرض مصر، التى تعتبر أرض المهد لإقامة الخلافة الإسلامية، ولا بد من الموت فى سبيل الله لتحقيق ذلك.

وقال «النظارى»، فى تسجيل صوتى بُث على موقع «اليوتيوب»، فى الساعات الأولى من صباح أمس: إن ما حدث فى مصر فى السابع من شهر شوال لعام أربعة وثلاثين وأربعمائة وألف، وما سبق ذلك اليوم، فقتل المسلمون فى ساحات مصر، جريمة عظيمة.

وتابع القيادى بـ«القاعدة» أن هذه الهجمة المتسلطة على مصر التى انقلبت على كل شىء، بدعم خليجى وصمت غربى، تعمل على إعادة مصر إلى مرحلة الظلم والطغيان، وتسلط أمن الدولة وأجهزة المخابرات، وأن هؤلاء المنقلبين يريدون أن تستمر حكومة مصر وجيشها فى الدور المخزى، مثل حصار المسلمين فى غزة، وغيره من المخازى، التى كان يمثلها نظام «مبارك» فلا مرحباً بهم ولا بانقلابهم.

ودعا «النظارى» مسلمى مصر للصبر والثبات، لأن الظالم إلى زوال، والمظلوم منصور لا محالة، وأن العلمانيين لم يستحوا من الجهر بباطلهم، وأهل الإسلام أولى بأن يكونوا أجرأ وأشجع بما عندهم من الحق، وإن المسلمين بحاجة إلى أن يعلنوها بيضاء لا خفاء فيها، إننا نريد تحكيم الشريعة، ونريدها شريعة إسلامية، ونبحث عن الخلافة الإسلامية فى مصر واحتكاماً إلى شرع الله لا شريك له، لتكون كلمة الله هى العليا، ويكون الدين كله لله.

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