صحيفة معاريف: صائب عريقات التقى ليفنى أمس لاستكمال مفاوضات السلام

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، التقى، أمس الاثنين، وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى؛ لاستكمال المفاوضات حول عملية السلام.

يأتى هذا رغم أن تقارير إعلامية تحدثت عن إلغاء المحادثات عقب مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى مخيم قلنديا جنوب رام الله بالضفة الغربية فجر الاثنين، من بينها ما نقلته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أمس، عن مسئول فلسطينى كبير، لم تسمه، بأن الفلسطينيين ألغوا المحادثات مع الإسرائيليين.

وهو ما نفته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماريا هارف، فى تصريحات صحفية، أمس الاثنين، قائلة: "يمكن أن أؤكد لكم أنه لم تلغ أى اجتماعات"، مؤكدة أن "الأطراف تشارك فى مفاوضات جادة ومتواصلة".

وبحسب "معاريف" فإن الاجتماع عُقد، صباح الاثنين، بين الجانب الإسرائيلى برئاسة ليفنى والمبعوث الخاص المحامى يتسحاق مولخو والجانب الفلسطينى برئاسة صائب عريقات، وأن الأنباء عن إلغاء الاجتماع على ما يبدو كانت من أجل "عدم إحراج السلطة الفلسطينية"، بحسب تعبيرها، ولم تذكر الصحيفة أية تفاصيل عن الاجتماع أو نتائجه، كما لم يصدر تعقيب رسمى من الجانبين حول الاجتماع.

وكان الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى قد استأنفا أواخر يوليو الماضى الجولة الأولى من مفاوضات السلام، برعاية أمريكية فى واشنطن، وذلك بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، يوليو الماضى، أنه توصل إلى صيغة "اتفاق مبدئى" لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده قبيل مغادرة العاصمة الأردنية عمان فى نهاية جولته لمنطقة الشرق الأوسط الشهر الماضى.

وتوقفت آخر مفاوضات مباشرة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل فى أكتوبر 2010، بعدما علّقت السلطة الفلسطينية مشاركتها بسبب رفض إسرائيل آنذاك تمديد قرار تجميد البناء الاستيطانى الذى اتخذه فى نوفمبر2009.

>