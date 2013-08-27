مصدر عراقى:السلطات التركية تحرر رئيس هيئة استثمار صلاح الدين

أفاد مصدر فى هيئة استثمار صلاح الدين العراقية أمس الاثنين، أن قوة أمنية خاصة بالتعاون مع المخابرات التركية تمكنت من تحرير رئيس الهيئة جوهر الفحل ونجله فى عملية أمنية نفذتها أمس فى العاصمة التركية أنقرة.

وقال المصدر إن "قوة أمنية خاصة بمشاركة من المخابرات التركية، تمكنت أمس من تحرير الفحل ونجله أوس واعتقال خاطفيه فى مدينة أنقرة.

وبحسب المصدر، أكدت عائلة الفحل نبأ تحريره من قبل السلطات التركية، مشيرا إلى أن وفدا من هيئة استثمار صلاح الدين فى طريقه إلى أنقرة لمتابعة تفاصيل الحادث.

وكان مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين كشف يوم السبت الماضى 24 أغسطس عن احتفاء رئيس هيئة الاستثمار فى صلاح الدين وفقد أثره لدى وصوله إلى تركيا يوم الجمعة 23 أغسطس فى مهمة رسمية قادما من أربيل بإقليم كردستان العراق.