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مادونا تتصدر قائمة مجلة "فوربس" للمشاهير الأعلى دخلا و"ليدي جاجا" في المركز العاشر

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مادونا تتصدر قائمة مجلة "فوربس" للمشاهير الأعلى دخلا و"ليدي جاجا" في المركز العاشر مادونا تتصدر قائمة مجلة "فوربس" للمشاهير الأعلى دخلا و"ليدي جاجا" في المركز العاشر
سبيلبرج في المرتبة الثانية وأوبرا وينفري تتراجع للمركز الثالث عشر

كتب : رويترز الثلاثاء 27-08-2013 04:55

قالت مجلة فوربس أمس، إن نجمة موسيقى البوب الأمريكية مادونا، 55 عاما، كانت الأعلى دخلا بين المشاهير في العام المنتهي في الثلاثين من يونيو، بإيرادات قدرت بحوالي 125 مليون دولار.

وجاءت إيرادات مادونا بالأساس من جولة حفلات لألبومها "إم دي إن إيه"، إلى جانب مبيعات ملابس وعطور واستثمارات متنوعة.

وأشارت قائمة نشرتها فوربس إلى أن المخرج ستيفن سبيلبرج صاحب الفيلم الشهير "لينكولن"، الذي أنتج العام الماضي، جاء في المرتبة الثانية بفارق كبير عن مادونا حيث بلغ دخله 100 مليون دولار.

وقالت دوروثي بومرانتز الصحفية بالمجلة: "نجاح مادونا وهي في الخامسة والخمسين من العمر يظهر بالتأكيد القوة الهائلة لمسيرة موسيقية ناجحة"، مشيرة إلى أنه كثيرا ما يقال عن مغنية البوب الشابة ليدي جاجا، 27 عاما، إنها تقتفي مسيرة مادونا في عالم الغناء التي بدأت قبل 40 عاما.

وقالت فوربس "بالتأكيد فإن النجمة الشابة تحاكي مادونا في كسب المال" حيث وصل دخلها إلى 80 مليون دولار جاءت في الغالب من الجولة العالمية لألبومها "بورن سيز واي بال" لتحتل المرتبة العاشرة في قائمة المجلة.

واستخدمت فوربس معلومات من وكلاء ومديرين ومنتجين وآخرين لحساب تقديرات إيرادات المشاهير.

وقالت المجلة إن إيرادات مادونا قريبة من الذروة السابقة للدخل الذي حققته في عام 2009 وبلغ 110 ملايين دولار، لكنه يقل عما حققته أوبرا وينفري في العام السابق عندما بلغت إيراداتها 165 مليون دولار.

وهبطت وينفري إلى المرتبة الثالثة عشر في القائمة الجديدة بعدما انخفضت إيراداتها إلى 77 مليون دولار.

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